شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيضانات باكستان.. إجلاء الآلاف من منازلهم والحكومة تعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدرت أوامر لآلاف الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مهددة بالفيضانات في باكستان بإجلاء منازلهم.

وقال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بعد زيارة المناطق المنكوبة بالفيضانات، إن "حجم الكارثة" أكبر مما كان متوقعا.

وجاءت تصريحات شريف خلال زيارتة إلى جنوب باكستان وبالتحديد إقليم السند - الذي بلغ معدل متوسط هطول الأمطار فيه في أغسطس/ آب ثمانية أضعاف هطولها كل عام.

ولم يتم بعد تحديد الحجم الكامل للدمار في المقاطعة - لكن الناس وصفوها بأنها أسوأ كارثة نجوا منها.

لكن وكالات إغاثة تقول إن الفيضانات أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث في البلاد مع استمرار هطول الأمطار الموسمية الأكثر غزارة منذ عقود.

وقُتل نحو ألف شخص منذ يونيو/حزيران، ونزح الآلاف وتضرر الملايين.

واضطرت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض أجزاء البلاد.

وفاضت العديد من الأنهار أيضا في شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا.

وقالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن الجنود ومنظمات الإنقاذ يساعدون الناس على الوصول إلى مناطق آمنة في العديد من مناطق خيبر بختونخوا والسند، وفي مقاطعتي البنجاب الشرقية وجنوب غرب بلوشستان، حسبما قالت وكالة أسوشييتد برس.

وتحدث مدير وكالة الإغاثة الإسلامية العالمية في باكستان، آصف شيرازي، لبي بي سي عن حجم المشكلة.

وقال شيرازي "تواصل هطول الأمطار طوال رحلتي بأكملها، وتسببت الأمطار في تدمير المزيد والمزيد من البنية التحتية، بما في ذلك منازل الناس وسبل العيش والبنية التحتية العامة والجسور والطرق. الدمار في كل مكان".

رئيس الوزراء الباكستاني يناشد المجتمع الدولي

وقال رئيس الوزراء، شهباز شريف، يوم الجمعة إن 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات، أي نحو 15 في المئة من السكان.

وقال شريف إن الخسائر الناجمة عن الفيضانات هذا الموسم كانت مماثلة لتلك التي حدثت خلال فيضانات 2010-2011، التي يُعتقد إنها الأسوأ على الإطلاق.

وقد ناشدت البلاد تقديم المزيد من المساعدات الدولية. ويلقي المسؤولون باللوم في الدمار على التغيرات المناخية الناجمة عن أنشطة الإنسان.

وقال المفوض السامي الباكستاني إلى بريطانيا، معظم أحمد خان، لبي بي سي "في السند وحدها كانت نسبة الأمطار أكثر بـ780 في المئة من المتوسط، وفي بلوشستان كانت أكثر من المتوسط بنسبة 496 في المئة. لذلك نحن بالطبع ننظر إلى وضع صعب للغاية. إنه تحد رهيب، وكارثة مناخية".