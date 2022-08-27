اشتباكات وصرخات استغاثة في العاصمة الليبية

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وأكد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم الليبي مالك مرسيط، مقتل الممثل الكوميدي مصطفى بركة جراء الاشتباكات، ونقل جثمانه إلى مستشفى طرابلس الجامعي.وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى الجوازات بعد سقوط قذيفة عشوائية عليه، وحملت بلدية طرابلس مجالس النواب والدولة والرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس، مطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بتعليق جامعة طرابلس الدراسة والامتحانات بسبب الاشتباكات في العاصمة.
واندلعت ليلة الجمعة وفجر أمس اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وسمعت في نواح عدة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة والقذائف، ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.
على صعيد متصل طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع قادة مجلس الدفاع والأمن المشكلة من المجلس الرئاسي، بسرعة التدخل لفض الاشتباكات فى العاصمة طرابلس.
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