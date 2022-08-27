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"حياة كريمة" تساعد أسرة ترعاها أم مريضة بورم خبيث.. وتجدد منزلها الآيل للسقوط

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القاهرة - سامية سيد - لم تجد الأم التى تعانى من ورم خبيث، وتعول 3 أولاد توفى أكبرهم الذى كان يساندها فى تحمل احتياجات المنزل البسيط والآيل للسقوط، سوى سواعد فريق مؤسسة حياة كريمة الذى مد لها يد العون وأعاد اليها البسمة مرة أخرى بحياة كريمة لها ولأولادها.

الحكاية بدأت عندما رصد فريق مؤسسة حياة كريمة، حالة أسرة متعففة فى إحدى قرى محافظة سوهاج، مكونة من الأم المريضة بورم خبيث مسئولة عن 3 أولاد، توفى أكبرهم الذى كان يساند فى مصاريف البيت، واثنين يدرسوا ويعيشون على دخل 350 جنيه فقط، إلى جانب منزلهم الآيل للسقوط والذى يحتوى على 3 لمبات إضاءة فقط وليس به مكان لحمام.

الأمر الذى دفع فريق حياة كريمة بالإسراع إلى مد يد العون إليها ولأسرتها، والتدخل الفورى لإعادة إحلال وتجديد منزلها الآيل للسقوط، وتقديم مساعدات أخرى.

 

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المنزل قبل التجديد

 

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منزل أسرة الأم المريضة قبل التجديد

 

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المنزل قبل الاحلال

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حياة الأسرة قبل احلال بيتها

 

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فريق حياة كريمة يرصد حال الاسرة 

 

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المنزل بعد التجديد

 

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المنزل بعد احلاله

 

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فريق حياة كريمة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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