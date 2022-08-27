شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يوضح سبب صيام محمد صلاح أمام بورنموث والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف هارفي إليوت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن سبب غياب محمد صلاح عن التهديف في مباراة بورنموث.

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث

والتقى الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بنظيره بورنموث، اليوم السبت، في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وحقق ليفربول فوزًا عريضًا على حساب بورنموث بنتيجة تسعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.

سبب غياب صلاح عن التهديف

وقال إليوت في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "أريد أن يحصل مو على الحذاء الذهبي، لذلك أفعل كل ما يمكنني مساعدته به عن طريق التمريرات، لم يكن في يومه".

وتابع: "أحاول أن أكون هنا من أجل الفريق وأفعل ما في وسعي، الأمر كان هائلًا بالنسبة لنا اليوم، إنه لمن دواعي ارتياحنا الشديد لنا ولجماهيرنا ما فعلناه، أظهرنا أنفسنا أمام أولئك المشككين بنا، نحن نشعر بالارتياح".

واستكمل: "هدفي؟ كان التسجيل في الأنفيلد حلمًا لي عندما كنت طفلًا، شعرت بالقليل من العاطفة، مع الكثير من الضغط علينا كان ذلك بمثابة ارتياح كبير، خمسة أهداف في الشوط الأول جعلت النتيجة مثالية".

واختتم: "نأمل العودة مرة أخرى يوم الأربعاء، نفس النتيجة، حسنًا ربما ليس العديد من الأهداف".