سريلانكا.. الهند تدخل على خط أزمتها الاقتصادية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهند، السبت، عن تسليم أكثر من 21000 طن من الأسمدة إلى سريلانكا في إطار برنامج دعم خاص سيساعد المزارعين في هذا البلد ويساعد في تعزيز التعاون الثنائي من أجل الأمن الغذائي.



وجاء في بيان حكومي، إن "ذلك يأتي بعد منح سريلانكا 44 ألف طن من اليوريا الشهر الماضي في إطار الدعم الهندي الذي بلغ إجماله حوالي 4 مليارات دولار في عام 2022".

وأضاف "في مايو 2022، أكدت الهند لسريلانكا على الفور توريد 65000 طن متري من اليوريا لتجنب أي اضطراب في موسم زراعة يالا الحالي في سريلانكا"، مشيراً الى أن "الدعم المقدم من الهند يتراوح بين ما يقرب من 3.5 مليار دولار أمريكي للمساعدة في تأمين الغذاء والصحة وأمن الطاقة في سريلانكا من خلال توفير المواد الأساسية مثل الغذاء والأدوية والوقود والكيروسين وغيرها من الضروريات".

وتمر سريلانكا بأزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى نقص حاد في الوقود والضروريات الأخرى. وشهدت الدولة الجزرية التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أيضاً تحولاً سياسياً كبيراً في الآونة الأخيرة بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة من منصبه.