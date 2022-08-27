شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيل الديمقراطي" يرسل مقترحاته بالشخصيات والخبراء للمشاركة فى لجان الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الجيل الديمقراطي بقائمة من الأسماء التي يرشحها الحزب للمشاركة في لجان الحوار الوطني، الذي أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل الماضي.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس الحزب أن القائمة تضمن خبراء من كوادر وقيادات الحزب المتخصصين في المجالات المختلفة وتتضمن شخصيات تكنوقراط وأكاديمين ومثقفين للمشاركة في اللجان الفرعية التي أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسه ضياء رشوان .

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أهمية تعيين مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وان يكونوا من الكفاءات الحزبية ذات الخبرات العملية والفنية وذلك البدء فورا فى مؤتمر الحوار الوطنى الذى يعلق عليه الشعب الكثير من الآمال وان يكون فيه رؤى جديدة تساهم فى تخفيف معاناته واجتياز الدولة التحديات التي تواجهها.

وأكد ناجى الشهابي علي ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار الوطني ومجلس امناءه على الارتقاء به بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطوراً مهما في الحياة السياسية والحزبية المصرية.

يذكر أن حزب الجيل الديمقراطي قد تقدم برؤيته ومحاوره الي الأكاديمية الوطنية للتدريب في يونيو الماضي والتي جاءت متوافقة لما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطنى من المحاور الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها.