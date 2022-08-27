شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر إضافة مواد ملونة للمواد الغذائية إلا بقرار من وزير الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت المادة 10 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، إضافة أي مواد ملونة أو حافظة للمواد الغذائية إلا بشرط، ونصت المادة 10 من نص القانون علي :"لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عددا من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.

وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات، أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.