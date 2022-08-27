شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة الداخلية لـ"الشيوخ" حددت آلية الاستقالة من المجلس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت لائحة مجلس الشيوخ أن أي عضو يرغب في التقدم باستقالته من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس يجب أن يتقدم بها مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة ، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول .

ووفقا للائحة، يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس .

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحـوال ، فى أول جلسـة تالية لتقديمـها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية .

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها .

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو .