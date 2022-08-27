إيران ترفض مسودة قرار المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة الحد من الانتشار النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

أعلنت إيران رفضها "نص المسودة غير المتوازنة" لقرار المؤتمر الاستعراضي العاشر للدول الاعضاء في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، والذي انعقد في نيويورك خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) .

وبحسب الوكالة، احتج المدير العام لشؤون السلام والأمن بوزارة الخارجية الايرانية أسدالله أشراق جهرمي، الذي شارك عن طهران في هذا المؤتمر، على "النص غير المتوازن لمسودة القرار النهائي بما في ذلك بعض القضايا ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط".

وأكد أشراق جهرمي على مواقف إيران المبدئية حول إيجاد "منطقة خالية من السلاح النووي"، مبينا أن "نص هذه المسودة لم يتضمن إيران وقد اُعد وفقا لعملية غير شفافة وغير شاملة".

وأوضح أن "هذه المسودة تجاهلت الأسس المتفق عليها خلال المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة منع الأسلحة النووية المنعقدة بين الاعوام 2000 و2010، والتي كانت قد أكدت على تعميم المعاهدة لتشمل بلدان شرق أوسطية مضافا إلى ضم إسرائيل إليها و وضع جميع منشآتها النووية تحت رقابة شاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ولفت الدبلوماسي الايراني، إلى أن نص مسودة المؤتمر الاستعراضي العاشر "فشل في الحفاظ على جميع التوافقات الحاصلة حول قضايا الشرق الاوسط خلال المؤتمرات الاستعراضية السابقة، وذلك تنفيذا لرغبة الولايات المتحدة الامريكية التي امتنعت عن الامتثال إليها".

واستطرد : "يتعيّن على المؤتمر الاستعراضي العاشر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ألا يغطي على هذه الحقيقة بان الكيان الاسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي لم ينضم الى هذه المعاهدة ويمنتع عن وضع منشأته تحت رقابة اتفاق الضمانات الشاملة بالوكالة الذرية".

وقال المبعوث الإيراني إن "إسرائيل تعمد بدعم أمريكا إلى عرقلة الجهود الدولية الجادة لتجريد المنطقة من الاسلحة النووية وسائر الاسلحة ذات الدمار الشامل".

وختم أشراق جهرمي بالقول : "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجدية في دعمها لانسجام معاهدة الحد من الأسلحة النووية بجميع اركانها الثلاثة، مطالبا باعادة التوازن الى هذه المعاهدة الدولية عبر التنفيذ الشامل والمؤثر والفوري لتعهدات نزع السلح النووي المنصوصة فيها".