شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وكريستال بالاس في المباراة التي أقيمت اليوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا فريق مانشستر سيتي برصيد عشرة نقاط بالتساوي مع فريق برايتون بنفس الرصيد، وفي ثالث الترتيب فريق آرسنال برصيد تسعة نقاط مع مواجهة متبقية امام فولهام تقام حاليًا وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل على النحو التالي:

مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد حقق الفوز على حساب كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف تلك المواجهة كلًا من لصالح مانشستر سيتي أولًا عن طريق إيرلينج هالاند ثلاثة اهداف، وبرناردو سيلفا هدف وحيد، بينما سجل اهداف كريستال بالاس اندرسن وجون ستونز في مرماه.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويعد المهاجم النرويجي هالاند هو أول لاعب يتمكن من إحراز 6 أهداف فى الدوري الإنجليزي خلال أول أربع جوالات فقط من البطولة، لا سيما أن هذا الموسم هو الأول للاعب داخل البيرميرليج، الشئ الذي أخفق فى تحقيقه كل المهاجمين فى إنطلاقتهم الأولي بالدوري الإنجليزي.

وأحتل اللاعب صدارة هدافي المسابقة، فى حين حل رودريجو لاعب ليدز يونايتد فى المركز الثاني برصيد 4 أهداف، وجاء جروس لاعب برايتون فى المركز الثالث بالتساوي مع الجناح الإفواري زاها نجم كريستال بالاس ب3 أهداف لكلًا منهما، فى حين توقف رصيد صلاح عند هدفين فقط.