شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يمتلك رقمًا مميزًا فى البرميرليج قبل مباراة كريستال بالاس اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مانشستر سيتي إستعداداته لمباريات الجولة الرابعة من فعاليات الدوري الإنجليزي، حيث يسعي الفريق السماوي للزحف وراء إستعادة صدارة جدول الترتيب، لا سيما أن الفريق يدخل اللقاء فى المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

ويستعد النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي لمواصلة العروض المميزة فى مباراة اليوم، بعدما تمكن اللاعب خلال الفترة الماضية من المساهمة فى 25 هدفًا خلال آخر 23 مباراة خاضها الفريق فى إطار الدوري الإنجليزي بشكل عام، حيث أنقسم هذا الرقم من المساهمة ما بين التسجيل والصناعة.



السيتي يحاول التعافي من خسارة نيوكاسل اليوم

وفى إطار متصل أكد المدرب الأسباني بيب جوارديولا للاعبيه ضرورة التركيز فى حسم نقاط المباراة الثلاثة اليوم أمام كريستال بالاس، خاصة بعد تعثر الفريق أمام نيوكاسل فى المباراة الماضية فى واحدة من المبارات المارثونية التي أنتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين.

كما شدد جوارديولا على لاعبيه عن ضرورة إستغلال الفرص أمام المرمي، الشئ الذي يعاني منه الفريق فى المباربات الأخيرة، حيث أنه يمتلك إحصائية تدل على أنه ثاني أكثر الفرق فى الدوري الإنحليزي إهدارًا للفرص الساهلة بسبع فرص مهدرة.



رسائل خاصة لهالاند قبل مباراة كريستال بالاس اليوم

ومن جانبه وجه المدرب الأسباني بيب جوارديولا رسائل خاصة للمهاجم النرويجي هالاند، حيث حثه على ضرورة التركيز بشكل مختلف أمام المرمي، كما أوضح له ضرورة عدم إهدار الفرص الساهلة لأن مثل هذه المواجهات لا تتحمل أي إهدار للفرص.