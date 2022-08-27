شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع ليستر سيتي على رادار الإنتقال لتشيلسي الإنجليزي فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد حسم صفقة التعاقد مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا خلال المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك بعدما رفض مسئولي الثعالب أكثر من عرض لرحيل فى الفترة الحالية، قبل أن يوافق مسئولي الفريق على للعرض الأخير.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الانتقالات أن الإتفاق قد تم بالفعل وأن مسئولي "البلوز" قد وصلوا لإتفاق نهائي من أجل ضم اللاعب، حيث أنه من المقرر أن تصل قيمة الصفقة لقرابة 75 مليون يورو على أن يوقع اللاهب لعقد مدته خمس سنوات.



الأسباب التي دفعت مسئولي "البلوز " تتمسك باللاعب

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي وراء تمسك تشيلسي بإتمام الصفقة هو المدرب الألماني توخيل، حيث يري أن اللاعب يمتلك للإمكانيات الهائلة بالرغم من صغر سنه، مما يسمح له للعطاء مع الفريق لسنوات طويلة.

وفى سياق متصل يري مسئولي الفريق أن اللاعب يريد التواجد مع الفريق، كما أن فوفانا أظهر مرونة كبيرة فى المفاوضات التي خاضها مسئولي الفريق مع اللاعب حول عقده السنوي للفربق، الشئ الذي يجعلهم فى حالة أكثر تمسك بضم اللاعب فى الصيف الجاري.



موقف اللاعب من إقتراب رحيله "للبلوز "فى الصيف

ومن جانبه أكد اللاعب عن سعادته بعدما أنهي مسئولي ليستر صفقة إنتقاله لتشيلسي فى المريكاتو الصيفي الحالي، بعدما أظهر مسئولي الثعالب تمسك كبير باللاعب، مما جعل اللاعب يعتقد عدم إنضمامه" للبلوز" بشكل رسمي فى الصيف الحالي.