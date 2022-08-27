شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهمابتون بعد قليل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق بعد قليل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونظيره ساوثهمابتون الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام على ملعب سانت ماري معقل ساوثهامبتون.

يدخل اليونايتد اللقاء بحالة نفسية مرتفعة قليلا وذلك بعد الانتصار المهم على ليفربول في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد عانى قليلا في بداية الموسم بعد أن خسر أول مباراتين أمام برايتون بهدفين مقابل هدف وأمام برينتفورد بنتيجة ثقيلة 4-0، إلا أنه نجح تحت قيادة تين هاج العودة من جديد للانتصارات.

ومن جانبه، أعلن تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيلة الفريق أمام ساوثهمابتون وجاءت كالآتي:

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهمابتون

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: مالاتسيا، مارتينيز، فاران، دالوت.

خط الوسط: سانشو، ماكتومياني، برونو فيرنانديز، إيركسن، إيلنجا.

خط الهجوم: راشفورد.

تشكيل ساوثهمابتون ضد مانشستر يونايتد

في المقابل جاء تشكيل ساوثهمابتون كالآتي:

حراسة المرمى: بازولو

الدفاع: ووكر بيترز - كوتشا -ساليسو - دجينيبو

الوسط: وارد - لافيا - أريبو - اليونسي - ارمسترونج

الهجوم: ادامز



يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمتين، فيما يحتل ساوثهمابتون المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بفوز وهزيمة وتعادل.



وكان قد وكان قد خسر ساوثهامبتون أمام توتنهام في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي فيما تعدل مع ليدز يونايتد بالجولة الثانية ثم فاز على ليستر سيتي مؤخرا.

