كوبا تطلب مساعدة أميركا للتخلص من آثار حريق في منشأة نفطية

27 أغسطس , 2022
ضحايا حريق في منشأة نفطية بكوبا (أ ف ب).
أعلنت كوبا يوم الجمعة أنها طلبت مساعدة فنية من الولايات المتحدة للتخلص من آثار حريق هائل في منشأة لتخزين النفط تسبّب في مقتل 16 من رجال الإطفاء.
وعقد خبراء من كوبا ووكالة حماية البيئة الأميركية اجتماعاً افتراضياً يوم الأربعاء لمناقشة جهود التنظيف في ميناء ماتانزاس للناقلات العملاقة شرقي هافانا فيما وصفته وزارة الخارجية الكوبية بأنه
«تبادل مهني ومثمر».
وقالت وزارة الخارجية إن كوبا طلبت تقييماً لجهودها حتى الآن وتساءلت عن إمكانية الاستفادة من التقنيات والإجراءات الأميركية المبتكرة من وكالة حماية البيئة والوكالات الأخرى وشركات النفط.
وكانت صاعقة برق قد تسببت في اشتعال النيران في صهريج لتخزين النفط في ماتانزاس قبل ثلاثة أسابيع، وامتد الحريق إلى ثلاثة صهاريج أخرى. وتم إخماده بعد أسبوع، وقالت الحكومة إنه كان أسوأ حريق في تاريخ الجزيرة.
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