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بينها لقاء يوفنتوس وروما.. تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات السبت

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بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت العراق:

ساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 14:30

# ليستر سيتي – الساعة 17:00

# بورنموث – الساعة 17:00


مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00

أرسنال # فولهام – الساعة 19:30

يوفنتوس # روما – الساعة 19:30

ميلان # بولونيا – الساعة 21:45

الدوري الألماني

ماينز # باير ليفركوزن – الساعة 16:30

هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30

بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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