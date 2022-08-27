انت الان تتابع خبر بينها لقاء يوفنتوس وروما.. تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت العراق:
ليفربول # بورنموث – الساعة 17:00
مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00
بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.
ساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 14:30
تشيلسي # ليستر سيتي – الساعة 17:00
ليفربول # بورنموث – الساعة 17:00
مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00
أرسنال # فولهام – الساعة 19:30
يوفنتوس # روما – الساعة 19:30
ميلان # بولونيا – الساعة 21:45
الدوري الألماني
ماينز # باير ليفركوزن – الساعة 16:30
هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30
بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.