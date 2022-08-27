انت الان تتابع خبر بينها لقاء يوفنتوس وروما.. تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات السبت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت العراق: الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 14:30 تشيلسي # ليستر سيتي – الساعة 17:00 ليفربول # بورنموث – الساعة 17:00



مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00 مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00 أرسنال # فولهام – الساعة 19:30 الدوري الإيطالي يوفنتوس # روما – الساعة 19:30 ميلان # بولونيا – الساعة 21:45 الدوري الألماني ماينز # باير ليفركوزن – الساعة 16:30 هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30 بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.

