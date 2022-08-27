غدا.. أول مرافعة للنظر بملفات وزير النفط في المحكمة الإتحادية

وقال الفريجي في حديث لـ الخليج 365، "طالبنا أكثر من مناسبة من خلال تظاهرات ومؤتمرات بإقالة وزير النفط احسان عبد الجبار ولم نجد أي مسؤول يسمع لهذه المطالب وأخذها بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الوزير، لذلك توجهنا اليوم الى المحكمة الاتحادية وقدمنا ما يثبت على وزير النفط احسان عبد الجبار وأيضا قدمنا شكوى على رئيس الوزراء لترشيحه احسان عبد الجبار لوزارة النفط، وشكوى على رئيس مجلس النواب بسبب تمرريه من خلال مجلس النواب دون تدقيق السيرة الذاتية للوزير، فضلا عن وجود شبهات فساد عليه".وأضاف ان "الكل يعلم ان وزير النفط احسان عبد الجبار عليه شبهات فساد في هيئة النزاهة لم تحسم، وكان من المفروض ان تحسم هذه الملفات قبل تسلمه منصب الوزير باعتبار ان وزارة النفط من الوزارات السيادية والمهمة"، مشيرا الى ان "احسان عبد الجبار تم تمريره بصفقة سياسية، وأكثر من شخصية حاولت توضيح الصورة الحقيقية عن الوزير، لكن تم التغاضي عن الموضوع".

وتابع، "فوجئنا بتسليم المدعو احسان عبد الجبار وزارة المالية وكالة"، متسائلا: "لا نعلم ما هذا التوافق السياسي وما الخبرات التي يمتلكها هذا الشخص لاستلام أكثر من منصب في وقت واحد".

وتابع ان "هناك بعض أعضاء مجلس النواب تقدموا لاستجواب وزير النفط لكن نوعا ما حدث تأخير، لكن نتابع وننتظر الإجراءات القانونية بحق وزير النفط بعد تقديم دعوى قضائية ضده اليوم".

وبين الفريجي ان "يوم غد اول مرافعة امام المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى المقدمة من قبلنا ضد وزير النفط احسان عبد الجبار".