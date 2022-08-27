انت الان تتابع خبر 4 علاجات طبيعية للتخلص من التصبغ حول الفم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عادة يكون هذا التغير في اللون حول الفم نتيجة فرط التصبغ، وهو ليس حالة جلدية، لكنه ناتج عن عدم التوازن الهرموني، أو التعرض لأشعة الشمس، أو زيادة الميلانين، وغالباً تتم ملاحظته عند النساء الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية، كما أظهرت الدراسات أن نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين (ب12)، و(د)، سبب هذا التصبغ.1 . البطاطا

يستحيل الحديث عن تفتيح البشرة من دون ذكر البطاطا، التي تحتوي على فيتامين (C)، ومركب (B)، بالإضافة إلى المعادن، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، وكلها عناصر تساعد على التفتيح، بصرف النظر عن ذلك فإن الحصول على البطاطا النيئة المبروشة والمخلوطة بالعسل يمكن أن يعمل بشكل جيد في تفتيح لون الجلد، وهذا يساعد حتى في علاج البثور والبقع على الجلد. لذا، إن فرك شرائح البطاطس حول فمكِ سيساعد بالتأكيد في التخلص من التصبغ.



2 . ماء الورد

روتين تطبيق ماء الورد على وجهكِ قبل النوم، سيساعدكِ على إزالة الأوساخ طوال اليوم، وترطيب بشرتكِ وجعلك منتعشة، فقد أظهرت دراسة نُشرت في عام 2019 أن ماء الورد يحتوي على المكونات النباتية الرئيسية، وهي مركبات: الفلافونويد، والتانينات، والتريتربينويدس، والصابونين، المسؤولة بشكل أساسي عن مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، وبالتالي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة.

3 . عصير الليمون

يساعد حمض الستريك الموجود بالليمون في القضاء على سواد البشرة، افركي بضع شرائح الليمون على المناطق المصطبغة، فهذا سيقشر بشرتكِ، ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة.

4 . فيتامين (هـ)

يعد تطبيق الأشياء الغنية بفيتامين (E)، أو تضمينها في نظامكِ الغذائي، طريقة مضمونة للعناية ببشرتكِ، فالصبار مصدر غني جداً بفيتامين (هـ)، وبالتالي سيساعدكِ على التخلص من التصبغ حول فمكِ، ويمكنك أيضاً تناول كبسولات فيتامين (هـ).

بصرف النظر عن هذه العلاجات المنزلية، تأكدي كلما خرجت أثناء سطوع أشعة الشمس، من تطبيق واقي الشمس، وضعيه بسخاء لحماية بشرتكِ من الآثار الضارة لأشعة الشمس.

