انت الان تتابع خبر التهمت ساقه وحالته حرجة.. نمور تهاجم طبيبها في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هاجمت مجموعة من النمور، اليوم السبت، طبيبا بيطريا أثناء الأشراف على غذائها في العاصمة بغداد.
وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "مجموعة من النمور هاجمت طبيبا بيطريا أثناء الأشراف على غذائها في حديقة الحيوانات بمتنزه الزوراء في العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر، أن "النمور التهمت جزءا من ساق الطبيب"، لافتا الى ان "الطبيب في حالة خطرة، وتم نقله الى مستشفى اليرموك لإجراء عملية كبرى".
وأشار إلى أن "الطبيب يعمل في حديقة الحيوانات ضمن قرار 315".