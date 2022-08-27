التهمت ساقه وحالته حرجة.. نمور تهاجم طبيبها في بغداد

وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "مجموعة من النمور هاجمت طبيبا بيطريا أثناء الأشراف على غذائها في حديقة الحيوانات بمتنزه الزوراء في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "النمور التهمت جزءا من ساق الطبيب"، لافتا الى ان "الطبيب في حالة خطرة، وتم نقله الى مستشفى اليرموك لإجراء عملية كبرى".