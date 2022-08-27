1751 طالبًا يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا في الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أدى 1751 من طلاب محافظة البحيرة، اليوم السبت، امتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وبلغ إجمالي أعداد طلاب علمي علوم الذين أدوا الامتحان فى مادة الكيمياء 1400 طالب وطالبة وذلك من إجمالي متقدم 1454 طالب وطالبة حيث تغيب 54 طالب وطالبة وبلغت نسبة الحضور 96.3%.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الأدبى الذين أدوا امتحاناتهم اليوم فى مادة الجغرافيا 351 طالب وطالبة من إجمالي متقدم 355 وتغيب 4 طلاب وبلغت نسبة الحضور 98.9% داخل 19 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم .

وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد طلاب الدور الثانى بالبحيرة يبلغ 7160 طالب وطالبة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية (2562 أدبي _ 4265 علمي علوم _ 333 علمي رياضة) يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وأشار الديب إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة بلجان سير الامتحانات، والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات والتشديد على التصدى لمحاولات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية مخالفات تحدث داخل اللجان.