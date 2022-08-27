تنسيق 2022.. ننشر خطوات التحويل من كلية لأخرى لطلاب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يبحث الطلاب المتقدمين للجامعات بالعام الدراسي 2022\2023، عن خطوات التحويل من كلية لأخرى، خاصة بعد ظهور نتائج المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، ورغبتهم في الالتحاق بكليات بديلة للكليات المرشحة لهم.

وينشر الخليج 365 أهم المعلومات التي يحتاجها الطالب للتحويل من كلية لأخرى، والتي جاءت كالآتي:

1- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المُناظر يشترط فيه حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها.

3- على الطالب الالتزام بقواعد التحويل الجغرافي.

4- التحويل يتم عن طريق الموقع الالكتروني فقط.

5- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

6- التحويل يشترط استيفاء الشروط الاضافية للكلية المراد بها، مثل: الحد الادنى للتشعيب الداخلي أو المجموع الاعتباري للكلية، أو المقابلة الشخصية، أو اختبارات القدرات والتي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، يتم التحويل إلى الكلية التي تخضع إلى القبول الإقليمي وفقًا للحد الأدنى، على أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التي تقع الجامعة في نطاقها.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن فتح باب التقدم لتحويلات تقليل الاغتراب، من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس، حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يمكن زيارته من هنا