إغلاق 11 مقهى تقدم شيشة لروادها في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأسفرت حملة مكبرة بحي المنتزه أول عن إغلاق 11 مقهى وكافيه والتحفظ على 40 شيشة، فضلا عن التحفظ على 270 حالة إشغال طريق بمنطقتي السيوف قبلي والفلكي.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.