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مصرع سائق صعقا بالكهرباء في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقى سائق مصرعه صعقا بالكهرباء، بمنزله بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، اليوم السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول «فتحي.ا.م» 50 عامًا، مقيم مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، إلى المستشفى التخصصي جثة هامدة، ادعاء صعق كهربي.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، نتيجة الصعق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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