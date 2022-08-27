ضبط 11 طن هياكل دواجن داخل مصنع دون ترخيص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث التموين بالتنسيق مع الطب البيطري بالقليوبية، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم أسفرت عن ضبط 11 طن هياكل دواجن داخل مصنع بدون ترخيص، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين في محافظة القليوبية يفيد قيام حملة تموينية استهدفت الأسواق ومخازن السلع.

شارك في الحملة مديريتي التموين والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع منتجات الدواجن وبلغت 11.316 طن هياكل دواجن مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص به 3 طن سكر حر بدون مستندات جرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.