شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينتظر صلاح الليلة بمباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة هامة اليوم السبت بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البريميرليج.

تفوق ملحوظ في الأرقام لليفربول أمام بورنموث

وتمثل تلك المباراة طابعا خاصا لليفربول خاصة بعد أن فشل الريدز في تحقيق أي انتصار حتى الآن بالدوري وخسارته مؤخرا من مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

وتشير كل الأرقام قبل تلك المباراة لكافة ليفربول حيث استطاع الريدز تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها مع بورنموث بالإضافة إلى فشل الأخير في تحقيق أي انتصار على ليفربول في ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

التاريخ ينتظر صلاح أمام بورنموث

ويبدو أن المباراة لن تحمل طابعا خاصا فقط بالنسبة لليفربول، بل ينتظر النجم المصري محمد صلاح دخول تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه خلال المباراة القادمة.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفا وحيدا من أجل تخطي ستيفن جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول بالبريميرليج بعد أن أحرز كل منهما 120 هدفا.

أرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي

يذكر أن ليفربول خاض حتى الآن 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، تعادل في الأولى أمام فولهام بهدفين لكل فريق ثم تعادل أمام كريستال بالاس بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من مانشستر يونايتد بالأولد ترافورد بهدفين مقابل هدف.



ويحتل ليفربول الآن المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط فيما سجل 4 أهداف واستقبل مرماه 5 أهداف.

