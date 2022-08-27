انفجار في بغداد يلحق أضراراً طفيفة بسيارة للسفارة الأسترالية

تعرضت سيارة تابعة للسفارة الأسترالية في العراق لأضرار طفيفة في المنطقة الخضراء في بغداد، صباح الجمعة، بعد انفجار عبوة يدوية الصنع لم تؤدِّ إلى وقوع إصابات، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني في المنطقة الخضراء طلب عدم كشف اسمه «انفجار العبوة الناسفة أدى إلى وقوع اضرار مادية بسيطة في إحدى سيارات موكب السفارة الأسترالية»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع المسؤول أن الانفجار «لم يسفر عن إصابات» و«ألحق أضراراً طفيفة» بإحدى السيارات.

وأوضح أن الموكب الأسترالي «ربما لم يكن هدفاً» لهذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.

ولم يصدر بعد تعليق عن السفارة الأسترالية الواقعة في المنطقة الخضراء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف «تستنكر وزارة الخارجية الحادث الذي طال عجلة دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد، لم يسفِر عن إصابات».

وأضاف «وإذ تعرِب الوزارة عن تضامنِها مع الجانب الأستراليّ، فإنها تؤكد التزامها الكامل باتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات، لحماية كوادر ومباني البعثات الدبلوماسيّة وتيسير عملها بما يعزز أواصر العمل المشترك».