بـ7 محافظات.. إيقاف 22 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري خلال أسبوع

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وبعمليات منفصلة، تمكنت من إيقاف 22 حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري في عدد من محافظات البلاد خلال أسبوع".وأضافت المديرية، أن "مفارزها أوقفت 10 حالات ابتزاز الكتروني لفتيات وسيدات، ثلاث منها في الأنبار، واثنان في بغداد وكربلاء، وواحدة في كل من النجف وكركوك وبابل، بينها شيقيق يبتز شقيقته من أجل الأرث".

وتابع البيان، أن مفارزها اوقفت 5 حالات عنف أسري في بغداد، و (٣) حالات في النجف الأشرف، وحالتين في كل من كركوك وذي قار والانبار".

الى ذلك، "اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وتعهدت بمواصلة جهودها في التصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد المجتمع، وبما يعزز السلم الأهلي والأمن المجتمعي".

