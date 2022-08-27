انت الان تتابع خبر العراق يعلن تضامنه مع باكستان جراء الفيضانات والسيول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365، إن "وزارة الخارجية تعرب عن تضامنها مع جمهوريّة باكستان الصديقة حكومةً وشعباً،جرّاء الأمطار والفيضانات والسيول التي وقعت مؤخّراً،مُخَلِّفةً خسائرَ ماديّة وبشريّة".



واضاف البيان، : "وإذ نُعبّرُ عن مشاعر المواساة لعائلات الضحايا والمفقودين،نرجو لحكومة باكستان وشعبها تجاوز هذه الأوقات الصعبة،وندعو للجرحى بعاجل الشفاء".

