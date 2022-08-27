شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: الإعلام والجالية أهم وسائل مواجهة الدعاية السلبية ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الدور الذى تلعبه مصر في تسويق قضاياها العادلة، وحقيقة ما يجري في مصر والمنطقة بالخارج، والذي يكون له تأثير واسع في كافة نواحي المجالات المختلفة بعد ذلك.

واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أدوات الإعلام والصحافة هي أكثر الوسائل التي تعمل عليها أطراف مختلفة لها أهداف مضادة للدور المصري والنهضة المصرية والدور الفاعل لها في المنطقة، والداعم لبلدان المختلفة تسعى لوحدتها واستقرارها، خاصة وأن ذلك يضرب أهداف لدول آخرى سواء كانت إقليمية أو دولية، وهو ما ظهر في آخر ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022 برصد 150 مقالة تم نشرها في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر، وهي مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة.

وشدد "الخولي"، أن هناك وسائل متعددة يمكن أن نجابه من خلالها أي دعاية سلبية وعلى رأسها ذراع الإعلام وهم الأهم في المواجهة وأيضا دور أبناء مصر في الخارج وهم سفرائنا الذين لابد وأن يلعبوا دور مؤثر في إيضاح حقيقة ما يحدث على الأرض، قائلا " نحن لدينا جاليات كثيرة بالخارج ولها تأثير كبيرة بما تمتلكه من مستوى علمي قدرات متميزة في مجالاتهم ..ومن ثم لابد من تدعيم أطر التواصل والتعاون وقدرة الجاليات المصرية وتقديم كامل الدعم لهم ليتم مواجهة أي دعاية سلبية تريد استهداف مصر".