شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى التاريخ القضائى.. زوج مطلوب فى "بيت الطاعة".. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "زوج مطلوب في بيت الطاعة"، استعرض خلاله لأول مرة زوجة تقيم إنذار طاعة وتتهم زوجها بـ"النشوز"، وكيف تباينت أراء خبراء القانون حول قانونية الإنذار من عدمه، حيث وصفه بعضهم أنه جاء لدغدغة مشاعر الزوج والإجراء مخالف للقانون والشرع وجاء لركوب "الترند"، وأخرين يرون أنه لا بد من سن تشريع خاص بتلك الفقرة، وإليكم التفاصيل كاملة:

أخر تقاليع محاكم الأسرة.. زوجة تقيم إنذار طاعة ضد زوجها وتتهمه بـ"النشوز".. خبراء: الإنذار جاء لدغدغة مشاعر الزوج.. والإجراء مخالف للقانون والشرع وجاء لركوب "الترند".. وأخرين: لا بد من سن تشريع خاص بتلك الفقرة



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