سرقة تمثال إيرلينج هالاند (صورة)

وبعد توهج هالاند (22 عاما) بالملاعب في الآونة الأخيرة، تم تشييد تمثال له قبل أسبوعين فوق أحد المتاجر بمدينة برين النرويجية، مسقط رأسه.

ويبلغ ارتفاع التمثال 10 أقدام (3 أمتار تقريبا)، وقال عدد من المشجعين وسكان المدينة إنه "يبدو قبيحا للغاية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن التمثال على الأرجح سُرق على يد أحد المشجعين الذين أبدوا استياءهم من شكله.