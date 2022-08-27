تداول امتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية - دور ثان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق "تليجرام"، صورا من امتحاني الكيمياء والجغرافيا -دور ثان- لطلاب علمي وأدبي، زاعمين أنه الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان.

من جانبها كشفت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه جار التحقق من الأسئلة المتداولة وضبط المسؤل عن تصويرها من داخل اللجان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ـ ورياضيات)، امتحان مادة الكيمياء بإجمالي 26 ألفا و895 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي 12 ألفا و431 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وأدى الخميس الماضي، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 46 ألفا و195 طالبا وطالبة.

كما أدى 5 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضة الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).