أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.