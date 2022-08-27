تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم السبت ببداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب بقيمة جنيه خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بـأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 922 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1076 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1230 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 8608 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا، أمس الجمعة، إلى نحو 1738 دولارا للأوقية، بنسبة 1.17%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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