الصحة العالمية تدعو لمراجعة واقعية لوباء كورونا بعد وفاة مليون حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (أ ش أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كوفيد-19، وذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض خلال العام الحالي.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعنية بكوفيد 19 في المنظمة ماريا فان كيرخوف ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ "إن هذه الحصيلة تفطر القلب لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوفرة للسيطرة على الفيروس".

وشددت المسؤولة بالمنظمة على أن الوباء لم ينته بعد ولكن يمكن وضع حد له بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية.