أسعار الذهب تنخفض محلياً

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21 ، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 357 ألفاً و400 دينار مستثنى منه أجور الصياغة، بينما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24 ، 408 آلاف و 450 ديناراً عدا أجور الصياغة.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في العراق تعد معلومات اقتصادية مهمة للمقبلين على الزواج، كما تهم المستثمرين في العراق، لكون الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، بقي الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين سواء في العراق أو في باقي الدول.



المصدر: موقع أسعار الذهب اليوم في العراق