انت الان تتابع خبر المرور العامة: لا علاقة لنا بـ'التبليط' ورسوم الجباية تذهب لوزارة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "نود أن نبين وحسب ما جاء من تساؤلات المواطنين الكرام، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ان عمل مديرية المرور الأساسي هو:ــ تنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية.ـ تنظيم عملية تسجيل المركبات بكافة أنواعها.ـ إصدار ومنح إجازات السياقة وفق القانون المروري رقم (٨) لسنة 2019.- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المرتبط عملها مع مديريتنا، وهي (أمانة بغداد، الطرق والجسور، وزارة النقل، ومحافظة بغداد).

وأضافت، أن "المرور ليس هو المسؤول عن التبليط وإكساء وتأثيث الشوارع الداخلية والخارجية بل العلامات المرورية والإشارات الضوئية؛ لان هذا العمل من صميم عمل أمانة بغداد وبلديات المحافظات و إدارة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإسكان والإعمار".



وبشان رسوم جباية الطرق والجسور، أوضح البيان أن "الاموال تجبى في مديرية المرور، لكن تذهب الى وزارة المالية (الخزينة العامة)"، مبينا أن "وزارة المالية هي المسؤولة عن توزيع كافة الإيرادات التي تصلها من كافة الدوائر الحكومية".