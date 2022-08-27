تعرف على أولى إنجازات الاسطورة ميسي في مونديال قطر 2022

وببيع هذا العدد، تضاءلت فرص المشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر في القدوم إلى قطر ومؤازرة منتخباتهم الوطنية، ومع ذلك، يبقى أمل هؤلاء قائماً في نيل فرصة الحضور إلى الدوحة ومتابعة نهائيات كأس العالم 2022 عن قُرب، عبر شراء تذاكر حضور المباريات خلال مرحلة المبيعات الأخيرة، أو عن طريق المنصة الرسمية لإعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.من جانبها، نشرت صحيفة "Bolavip" الأرجنتينية تقريرًا، كشفت فيه عن بيع معظم تذاكر مباريات منتخب الأرجنتين، الذي سيقوده نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي ليونيل ميسي، بالدور الأول للمونديال، ليحقق اللاعب المُلقب بـ"البرغوث" أول إنجازاته في مونديال قطر 2022؛ باعتباره بطل المباراتين الأكثر مبيعًا للتذاكر في منافسات كأس العالم المرتقبة حتى الآن، حسب ما أشارت إليه الصحيفة الأرجنتينية.كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ناصر الخاطر، لوكالة الأنباء القطرية، عن مباراتين استُنفدت جميع تذاكرهما، وقال الخاطر إن كلتا المباراتين يُعد منتخب الأرجنتين أحد طرفيها.

وقال الخاطر إن تذاكر مباراتي "الأرجنتين ضد السعودية" و"الأرجنتين ضد المكسيك"، والمُقرر إقامتهما لحساب الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 قد استُنفدت تماماً؛ مع بيع 80 ألف تذكرة لكل مباراة من المباراتين اللتين سيحتضنهما ملعب "لوسيل"، أكبر الملاعب الثمانية المُضيفة للمونديال المُنتظر.

يُذكر أن القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أوقعت منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

