إدارة نابولي تؤكد التفاوض للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

ونقلت شبكة" beIN SPORTs"عن مسؤول بنادي نابولي أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لجلبه إلى فريق المدرب لوتشيانو سباليتي.

وأكدت المصادر أن انضمام رونالدو للفريق مرتبط ببيع اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد مقابل 140 مليون يورو.



لكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى إمكانية تعثر صفقة تعاقد نابولي مع رونالدو لأن أوسيمين غير مقتنع بفكرة الانضمام لمانشستر يونايتد لرغبة اللاعب النيجيري في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي (30 يونيو 2023)، لكن تردد أن النجم البرتغالي يريد الرحيل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي سيشارك في النادي الإنجليزي في الدوري الأوروبي.



ولعب رونالدو 19 موسمًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسمًا، لكن هذا لن يتحقق حال بقائه في أولد ترافورد.

ورونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وسجل 140 هدفًا في 183 مباراة، مع 3 أندية، هي: مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.