انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يعلن قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية بالتقديم على السلف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، قبول كفالة منتسبي القوات الامنية في التقديم على السلف.