انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يعلن قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية بالتقديم على السلف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، قبول كفالة منتسبي القوات الامنية في التقديم على السلف.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المصرف أعلن قبول كفالة منتسبي القوات الامنية في التقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين وجميع انواع السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى ".
وأضاف، ان "ترويج معاملات السلف والقروض عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
وأضاف، ان "ترويج معاملات السلف والقروض عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات".