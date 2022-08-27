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مصرف حكومي يعلن قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية بالتقديم على السلف

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، قبول كفالة منتسبي القوات الامنية في التقديم على السلف.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المصرف أعلن قبول كفالة منتسبي القوات الامنية في التقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين وجميع انواع السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى ".

وأضاف، ان "ترويج معاملات السلف والقروض عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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