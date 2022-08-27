انت الان تتابع خبر بينها يعزز نضارة البشرة.. 5 فوائد لزيت شجرة الشاي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة:ـ

يقلل ويمنع ظهور حب الشباب

هو واحد من أغنى المصادر الطبيعية حيث يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا والإلتهابات، لذلك يستخدم في علاج ندبات حب الشباب كما يعمل على تهدئة الأحمرار والتخلص من المسام الواسعة.



علاج الجروح الطفيفةتعمل خصائصه المضادة للإلتهابات والمطهرة التي يحتوى عليها زيت شجرة الشاي على شفاء الجرح وتمنعه من التقرح.

يعزز نضارة البشرة

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا، يعمل زيت شجرة الشاي على تقليل حب الشباب والوقاية منه، كما يساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.

يخفف من لدغات الحشرات

يساعد زيت شجرة الشاي على علاج لدغات البعوض ولدغات الحشرات الأخرى، وذلك لإحتوائه على خصائص مضادة للإلتهابات.



يحد من رائحة الجسم الكريهةيصدر الجسم رائحة كريهة بفصل الصيف، والتي تتسبب في شعور الشخص بالإحراج أمام الآخرين، ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال استخدام زيت شجرة الشاي الذى يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا تقضي على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.