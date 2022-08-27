شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظمها شركة كريستيان... الأردن يدشن رحلات "تشارتر" من بوخارست إلى عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن الأردن رحلات سياحية جديدة بنظام "تشارتر" من العاصمة الرومانية بوخارست إلى العاصمة عمان تنظمها شركة كريستيان.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الرومانية برعاية ومشاركة سفير الأردن لدى رومانيا سفيان سلمان القضاة.



وأكد السفير القضاة، خلال كلمة في الحفل الذي حضره أكثر من ٢٥٠ وكيل سياحي، أهمية تدشين هذا الخط من خلال شركة كريستيان تورز - رومانيا، مرحبا بالإعلان عن هذه الخطوط الجديدة والتي سيكون لها الأثر الكبير في زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة بين الشركة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية والسفارة دعمًا وترويجا للسياحة والسياحة الدينية من رومانيا إلى الأردن.



بدوره، القى أحمد كريشان، مدير التسويق الإقليمي في هيئة تنشيط السياحة الأردنية، خلال كلمة له بالحفل، أكد خلالها دعم الهيئة لهذا البرنامج الهام واستعدادها لتقديم كل الإسناد اللازم لإنجاح هذه الرحلات التي ستساهم بزيادة الحركة السياحية من رومانيا إلى الأردن.

وتخلل الحفل الذي شارك به الدكتور سمير زنون رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجالية الأردنية عرض أفلام سياحية متخصصة سلطت الضوء على المواقع السياحية الخلابة في المنطقة.

كما قدمت الأفلام شرحا مفصلا لما تقدمه هيئة تنشيط السياحة في المملكة من برامج ودعم للمكاتب السياحية الأجنبية.



اعتمدت المملكة الأردنية الهاشمية، نظام العمل بالسوار الإلكتروني فيما يخص بعض الإجراءات القضائية.

وكشف وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، أن هذا الإجراء ما هو إلا إقرار لآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022، الصادر بالاستناد إلى المادة ( 25/ مكررة) من قانون العقوبات المعدل.



وتنص المادة سالفة الذكر، حسب إشارة الوزير، على "توسيع شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية، لتتضمن المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة"، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السوار الإلكتروني.

ونوه "الزيادات"، حسب ما نقله عنه الموقع الرسمي لوزارة العدل، بأن السوار سيستخدم كذلك في التتبع والمراقبة الإلكترونية بدلًا من التوقيف القضائي، وهذا اعتمادًا على أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.



بهذه الإجراءات، يمكن للمحكمة إصدار قرار بوضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية، مع تحديد فترة زمنية ونطاق جغرافي لسيره، على أن تشرف مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام على تقييم مدى التزام المتهم بما صدر بحقه.

كما تهدف التقنية الحديثة، حسب الوزير، إلى تقليل الآثار الناتجة عن العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي، خاصة للأشخاص غير المكررين.

كذلك يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق سياسة، غرضها عدم خلط غير المكررين مع الموقوفين والمحكوم عليهم، بما يضمن لهم المحافظة على وظائفهم.

وفي هذا الصدد، أوضح "الزيادات" أن الوزارة اشترت 1500 سوار إلكتروني، وقد يكون هذا العدد قابل للزيادة ليبلغ 5000 سوار.

أكد الأردن والولايات المتحدة الأمريكية عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشددا على حرصهما على تطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في وقت سابق في مقر الوزارة بعمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة إليزابيث آلين.



وثمّن الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن وأهميته في رفد العملية التنموية وفي مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية عليها.

وخلال اللقاء بحث الصفدي وآلين سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

بايدن لـ "الملك عبدالله": واشنطن ستقف دوما إلى جانب الأردن

مؤخرا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الأردن.

وقال بايدن، خلال لقائه مع الملك عبدالله الثاني، إن واشنطن مستمرة في تعزيز التعاون مع عمان.

وأعرب بايدن عن شكره للعاهل الأردني على العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعمان، فيما قال العاهل الأردني إن هناك الكثير من التحديات في منطقتنا ويمكنكم الاعتماد علينا لمواجهتها معا.