اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لتحويلات تقليل الاغتراب، اليوم السبت الموافق 27 أغسطس، حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

وأضافت الوزارة، أنه ستفتح مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشارت الوزارة، الي أنه وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.