ماكرون: التفاوض حول الاتفاق النووي مع إيران أفضل من عدم وجود اتفاق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن الكرة في ملعب إيران لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، وإن العرض المطروح على الطاولة، حتى لو لم يحل جميع الخلافات، أفضل من عدم وجود عرض على الإطلاق.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء إن إيران تسلمت رد واشنطن على النص «النهائي» الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، ولم تقدم أي دلالة قاطعة عن مدى اقترابه من تضييق الفجوات المتبقية.

وبعد 16 شهراً من المحادثات الأميركية الإيرانية المتقطعة وغير المباشرة التي تضمنت قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الجانبين، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الثامن من أغسطس/آب إن الاتحاد قدم «نصاً نهائياً».

وردت إيران الأسبوع الماضي على نص الاتحاد الأوروبي بتقديم «آراء واعتبارات إضافية» بينما دعت الولايات المتحدة لإبداء المرونة لحل ثلاث قضايا عالقة.