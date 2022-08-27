شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق استرداد الكفالة طبقا للقانون وحالات عدم صرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكفالة هي شكل من أشكال الممتلكات المودعة أو تعهد بتقديمها إلى المحكمة للإفراج عن مشتبه به من السجن، على أساس أن يعود المتهم للمحاكمة وإلا صودرت الكفالة، قد يتم إرجاع المال في بعض الحالات في نهاية المحاكمة، إذا تم المثول أمام المحكمة في جميع الجلسات، بغض النظر عما إذا تم ثبوت الشخص مذنب أو غير مذنب في جريمة المتهم.

طرق استرداد قيمة الكفالة طبقا للقانون:

1-لا بد أن تكون القضية قد انتهت بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -

-فقد أصل إيصال الكفالة.

- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.

*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -

_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

- التصالح أمام المحامى العام مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

-إيقاف تنفيذ العقوبة.