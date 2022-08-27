إعادة توصيل المفاعل الثاني بمحطة زابارويجيا النووية بشبكة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

تمت إعادة توصيل المفاعل الثاني من المفاعلين النوويين العاملين في محطة زابارويجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا بشبكة الكهرباء في أعقاب توقف طارئ، حسبما أفادت الوكالة النووية الأوكرانية "إنرجو أتوم".

وقالت "إنرجو أتوم" على تليجرام في وقت متأخر يوم الجمعة "اليوم الساعة التاسعة والربع مساء (1815 بتوقيت جرينتش)، تمت إعادة توصيل الوحدة الثانية من الوحدتين اللتين توقفتا أمس بشبكة الكهرباء".

وفي وقت سابق، تمت إعادة تشغيل المفاعل الأول من المفاعلين العاملين في المحطة التي تحتلها روسيا، بعد يومين من إغلاق المفاعلين بشكل طارئ بسبب حدوث ضرر من خط كهرباء عالي الجهد.