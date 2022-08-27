تشغيل أول قطار في العالم يعمل بالهيدروجين

برلين: بدأ أول خط في العالم للقطارات التي تعمل بالهيدروجين في العمل بمدينة بريميرفوردي الألمانية، بعربات تابعة لشركة ألستوم متعددة الجنسيات وبمشاركة شركات ألمانية أخرى.

وذكرت سلطات المدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يشمل قطارات تعمل على الطريق بين كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستيهود، تبلغ 93 مليون يورو.

وستحل القطارات الأربعة عشر التي تم طلبها تدريجيا محل خمسة عشر قطارا يعمل بالديزل والذي يُستخدم بعضها على الخط حتى الآن.

وأوضحت شركة ألستوم في بيان لها أن الطرازات الجديدة من Coradia iLint يصل مداها إلى ألف كيلومتر وخالية تماما من الانبعاثات الملوثة.