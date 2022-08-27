شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "صمت البنادق".. فكرة ألمانية حديثة لوقف الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع تقدم الحرب في أوكرانيا واقترابها من شهرها السابع، بدأت بعض الأطراف الغربية تقديم اقتراحات لوضع نهاية للمعاناة التي يعيشها العالم.

وفي هذا الإطار، دعت مجموعة من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بألمانيا إلى أسرع وقف ممكن لإطلاق النار بأوكرانيا كنقطة انطلاق لمفاوضات سلام شاملة، حسب ما نقلته مجلة "دير شبيجل".

ويحذر هؤلاء الأعضاء من إرسال المزيد من شحنات الأسلحة الغربية، وحرب نووية مع روسيا، ويقترحون وساطة صينية بين روسيا وأوكرانيا لوضع نهاية للحرب.

ووقع هؤلاء الأعضاء بالحزب الألماني الحاكم على عريضة تحمل هذا الاقتراح، ومعنونة بـ "البنادق يجب أن تصمت".

وبحسب ما نقلته مجلة "دير شبيجل"، فإن الموقعين يشملون العديد من أعضاء البوندستاج (البرلمان) والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الولايات، بما في ذلك عمدة دورتموند توماس ويستفال، وجميعهم من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

من بين أمور أخرى، يطالب الموقعون بوقف "دوامة التصعيد" الناجمة عن تسليم الأسلحة والتحذير من خطر الحرب النووية.

وتضيف العريضة مع كل عملية تسليم للأسلحة، من المهم أن نقيّم الأمر بعناية وننظر على الخط الأحمر، وتتابع أن تسليم دبابات القتال أو الطائرات المقاتلة سيتجاوز بالتأكيد هذا الخط الأحمر.

ويدعو سياسيو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاتحاد الأوروبي إلى السعي لتبادل وجهات النظر مع عدة دول من أجل إقناعهم بدور الوساطة بين الأطراف المتحاربة، ويسمي السياسيون الصين على وجه التحديد كوسيط محتمل.

وقبل أيام، دخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا شهرها السابع، في ظل عدم وجود أفق واضحة للحل وتمترس الأطراف المختلفة حول مواقفها، وتصاعد التوتر السياسي والخطابي.