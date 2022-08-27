مصرع شاب غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شاب مصرعه غرقًا، الجمعة، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل المار بعزبة البدالة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، وصول "محمد.خ.م.ا"،17 عامًا، ويقيم بعزبة البدالة، التايعة لمركز دسوق، جثة هامدة، عقب انتشاله من مياه نهر النيل فرع رشيد المار بمركز دسوق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أنه سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.