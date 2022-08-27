مصرع أثنين وإصابة 3 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقى شابين مصرعهما، الجمعة، بينما أصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بالمارة على طريق دسوق - قلين بالقرب من قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول شخصين متوفيين، و3 أشخاص آخرين مصابين إلى مستشفى دسوق العام نتيحة الحادث.

وتبين أن المتوفيين هما :"محمود.م.ا"، 43 عامًا، ويقيم بقرية شباس عمير، التايعة لمركز قلين، و"علي.م.ع.س"، 18 عامًا، ويقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق، وجرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب "أسامة.م.ا"، 25 عامًا، و"رشدي.ص.د"، 25 عامًا، 25 عامًا، وشخص ثالث مجهول الهوية، والثلاثة مصابون باشتباه نزيف بالمخ، فيما جاري عمل الأشعات و الفحوصات.