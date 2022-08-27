الحالة الثانية في 48 ساعة.. انتحار شاب جامعي شنقا بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب جامعي على الانتحار شنقًا بمنزله بمنطقة هضبة الأهرام غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول طوارئ الصحة استغاثة من الأهالي بوقوع حالة انتحار بالمنطقة (ل) بحدائق الأهرام.

جرى الدفع بسيارة إسعاف، وتبين انتحار شاب جامعي داخل منزله رقم (371 ل)؛ لمروره بأزمة نفسية، وتم إخطار نقطة شرطة الرماية بقيادة الرائد محمد طارق.

يُشار إلى أن شارع جسر المنوات مركز الحوامدية جنوب الجيزة سجل أول أمس الخميس حالة انتحار لشاب يبلغ من العمر 33 سنة يدعى محمد الإسكندراني شنقا بمسكنه؛ لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.